ОМК УМЕНЬШИТ СУММУ СКЛАДСКИХ ИЗДЕРЖЕК НА 30%

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) внедряет решение для управления складом SAP EWM на Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК). Благодаря системе компания планирует сократить трудозатраты в целом на 15%, а на проведение годовой инвентаризации – на 30%. Помимо этого, на 50% уменьшится сумма излишков и недостач.

Исполнителем для внедрения проекта была выбрана компания ООО «Технология Логистических Систем». Ключевыми целями проекта являются отслеживание актуальности запасов для планирования закупок и обработки потребности цехов, увеличение скорости и точности обработки заказов, оптимизация и повышение прозрачности существующих складских процессов, увеличение уровня сервиса складской обработки, а также снижение степени влияния человеческого фактора в управлении складом. Важным критерием при выборе системы стало обеспечение надежной интеграции с корпоративной системой управления предприятием SAP ERP.

В объем проекта также вошла поставка и интеграция системы управления складом с ИТ-оборудованием: терминалы сбора данных и принтеры печати этикеток. Кроме этого, выполняются работы по оснащению складов современной wifi-инфраструктурой.

По итогам пилотного проекта по внедрению SAP EWM на двух складах Выксунского металлургического завода планируется дальнейшее тиражирование системы как на другие склады ВМЗ, так и на склады других предприятий ОМК.

«Для крупного промышленного предприятия очень важна четкая и слаженная работа склада. От того, как выстроены процессы, и как они обеспечивают бесперебойность работы, зависит и развитие бизнеса, и эффективное расходование ресурсов, и удовлетворенность конечных клиентов. SAP EWM – это следующий шаг ОМК после внедренного в 2016 году решения для оптимизации запасов. Обе системы построены на продуктах SAP и полностью интегрированы друг с другом. Это позволит компании эффективно управлять складом в режиме реального времени и стать еще ближе к цифровому предприятию», — отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

«В ходе проекта будут автоматизированы процессы приемки, размещения, управления инвентаризацией, управления заданиями, резервирования и отбора заказов, упаковки, отгрузки, управления трудовыми ресурсами, взаимодействия с мобильными терминалами и другими устройствами. В настоящий момент совместная проектная команда завершает первый этап формирования целевой модели бизнес-процессов и подготовку проектного решения. Одной из наших важнейших задач является подготовка основы для дальнейшего масштабирования системы, что позволит реализовать быструю интеграцию с новыми объектами оргструктуры SAP ERP при максимальном использовании типовых бизнес-процессов и стандартной конфигурации SAP EWM», – говорит Александр Трещанин, руководитель проекта по внедрению SAP EWM на складах ОМК.

По материалам пресс-службы ОМК