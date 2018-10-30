СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РОССИИ С ГЛАВОЙ КОМПАНИИ «ТРАНСНЕФТЬ»

В ходе встречи Н.П. Токарев рассказал об итогах работы компании в минувшем году и планах на 2018 год. В 2017 году объем прокачки составил 477 млн тонн. «Это порядка 90% всей добываемой нефти», - добавил Н.П. Токарев. В этом году прокачка нефти по системе ПАО «Транснефть» ожидается на уровне показателя 2017 года или чуть больше.

По словам Н.П. Токарева, капитальные вложения ПАО «Транснефть» в 2018 году ожидаются на уровне 256 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей будет направлено на капитальный ремонт и реконструкцию нефтепроводов.

Премьер-министр РФ Д.А. Медведев в ходе встречи выразил надежду, что ПАО «Транснефть» выполнит планы по доведению уровня закупок отечественного оборудования к 2020 году до 97%. Руководитель компании Н.П. Токарев сообщил, что на сегодняшний день объем отечественной продукции в рамках программы импортозамещения у «Транснефти» составляет 93%, оставшиеся 7% - это электроника и средства связи. «Но к 2020 году мы должны довести долю отечественной продукции, которая закупается «Транснефтью», до 97 процентов. Это реально и выполнимо, у нас все для этого есть, предусмотрено, в том числе, и финансирование», - отметил Н.П. Токарев.

«Это хорошая цифра. Будем надеяться, что она будет достигнута», - сказал Д.А. Медведев.

Н.П. Токарев также напомнил, что ранее с участием Премьер-министра РФ в г. Челябинске был в запущен завод ПАО «Транснефть», выпускающий нефтяные насосы. «Завод вышел на проектные отметки, 240 насосов уже изготовлено, то есть мы закрыли полностью потребности трубопроводной отрасли, и сейчас интерес к этой продукции проявляют наши соседи - нефтепроводные компании ближнего зарубежья», - сказал президент компании. Он также сообщил о завершении строительства завода электрических двигателей, в мае там планируется начать пуско-наладочные работы. «Так что в сентябре мы вас приглашаем запустить и второй завод», - обратился Н.П. Токарев к Премьер-министру РФ.

Д.А. Медведев, в свою очередь, назвал импортозамещение очень важным направлением работы. «Импортозамещение является ключевой составляющей экономического развития, в том числе в области нефти, транспортировки нефти, нефтепереработки, и вообще всего набора сервисов, которые связаны с углеводородами. Так что то, что и первый завод вышел на проектную мощность, и достраивается второй завод - это отрадное явление, когда будут готовы (к вводу в строй), доложите», - заключил Премьер-министр.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»