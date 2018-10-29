WI-FI РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ VLT ОТ ДАНФОСС

Пульт управления VLT® LCP 103 – электронное устройство для беспроводной связи с преобразователем частоты, упрощающее выполнение задач по вводу систем в эксплуатацию, мониторингу работы и техобслуживанию.

Новинка представляет собой панель оператора, которая коммуницирует со смартфоном или планшетом Android или iOS на базе приложения MyDrive® Connect. Разработка обеспечивает оперативный контроль над параметрами, позволяет собрать и сохранить информацию о работе преобразователя частоты. Функционирование электропривода можно отобразить с помощью графиков.

Среди опций – получение аварийных или предупреждающих сообщений от привода в режиме реального времени. Это обеспечивает быструю ответную реакцию и сокращает время простоя оборудования. Встроенная память сохраняет настройки.

Пульт управления предназначен для серий VLT® HVAC Drive FC 102, VLT® Refrigeration Drive FC 103, VLT® AQUA Drive FC 202, VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302, VLT® Lift Drive LD 302.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»