ТМК ПОСТАВИЛА «ГАЗПРОМУ» ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ КИРИНСКОГО БЛОКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ «БУДУЩЕЙ ВЕЩИ»

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, отгрузила ПАО «Газпром» партию коррозионностойких обсадных труб 244,5 мм и 273,1 мм из стали 13Cr (Хром 13) с резьбовым соединением TMK UP PF для Киринского блока месторождений. Трубы были успешно спущены в эксплуатационные скважины при участии супервайзеров «ТМК-НГС Бузулук».

Данные трубы были специально изготовлены в рамках договора «будущей вещи», который был подписан в октябре 2015 года. Документ предусматривает разработку, освоение и производство новых видов трубной продукции взамен импортных аналогов по специальным техническим условиям «Газпрома» для эксплуатируемых и новых проектируемых объектов.

TMK UP PF обладает исключительной устойчивостью к растягивающим, сжимающим и изгибающим нагрузкам при избыточном внутреннем и наружном давлениях. Соединение испытано по стандарту ISO 13679 на уровень CAL IV.

Первые поставки нефтегазовых труб ТМК на Киринский блок месторождений были осуществлены в 2015 году и включали только обсадные трубы групп прочности L80, R95 и P110 из низколегированных марок стали. Сегодня ТМК является основным поставщиком трубной продукции для проектов «Газпрома» на Сахалине и производит весь перечень обсадных и насосно-компрессорных труб сортамента 177,8 мм — 339,7 мм, включая трубы группы прочности L80 из стали 13Cr.

«Наше сотрудничество с «Газпромом» успешно продолжается. ТМК выполняет все условия заключенного ранее договора и поставляет высокотехнологичную продукцию в срок», — отметил заместитель генерального директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов.

Доля ТМК в сегменте премиальных резьбовых соединений на рынке Российской Федерации по итогам 2017 года составила 79%.

По материалам пресс-службы ТМК