Трёхходовой терморегулирующий клапан RBM со скидкой 45 %

Компания «Эго Инжиниринг» сообщает о снижении цены на востребованную позицию для однотрубных систем отопления - трёхходовой терморегулирующий клапан RBM. Стоимость клапана - 415 рублей. Количество продукции ограничено.

Трёхходовой терморегулирующий клапан RBM идеально подходит для модернизации российских однотрубных систем отопления, что позволяет регулировать температуру воздуха в помещении и дает возможность сделать поквартирный учет тепла. Клапан, благодаря своей конструкции позволяет обеспечить высокий коэффициент затекания, обеспечивая тем самым хорошую работу радиаторов. Высокая пропускная способность фитинга позволяет монтировать его в цепочке, состоящей из 18 последовательно соединенных радиаторов в многоэтажном доме, улучшая температурный режим и уменьшая общий расход тепла.

Так как клапан является разделительным, то существует возможность его использования в качестве узла подмеса в системе водяных теплых полов при условии установки на обратную линию.

Пример использования данного типа клапана RBM в системе теплого пола:





1. Термоголовка с выносным накладным датчиком по температуре теплоносителя INS3000

2. RBM Трёхходовой терморегулирующий клапан 2157.05.00

3. Коллекторная группа в сборе с расходомерами PRO AQUA серии V500

4. Насос циркуляционный 25/4

5. Трубы PE-RT PRO AQUA PERT5O16200

6. Евроконус компрессионный латунный Pro Aqua K05-16-20

7. Термостат накладной (аварийное отключение насоса).

Работа системы строится следующим образом:

На термоголовке с выносным датчиком выставляем желаемую температуру, например, 40 градусов. Если t<40 , то головка открыта, идет циркуляция по байпасу и, как следствие, в контуре теплого пола. Если t>40 , то головка закрывает клапан, нет циркуляции по байпасу, идет повышение температуры в контуре теплого пола. Накладной термостат безопасности разрывает цепь насоса при температуре теплоносителя более 55 градусов, в кольце теплого пола нет циркуляции.

Вся продукция, поставляемая на российский рынок компанией «Эго Инжиниринг» имеет сертификаты соответствия.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»