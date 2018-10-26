ОПУБЛИКОВАН ОКТЯБРЬСКИЙ ВЫПУСК «ДАЙДЖЕСТ НЕФТЕГАЗ»

Представляем вашему вниманию октябрьский выпуск информационно-аналитического издания «Дайджест НЕФТЕГАЗ». Тема номера – «Геологоразведочная отрасль России».

В номере:

· Вызовы нефтегазового комплекса России на первую половину XXI века и задачи геологоразведки

· Современные технологии геологоразведочных работ и стратегия развития нефтегазовой отрасли в Арктике и Мировом океане

· Освоение недр Арктики: от нефти и газа к полезным ископаемым для нового технологического уклада

· Промышленный полигон как средство продвижения инноваций и поддержки малого бизнеса

· Создание новой системы государственного регулирования для раскрытия потенциала ТРИЗ в РФ

· Обоснование научно-технологического полигона по освоению нетрадиционных ресурсов УВ в хадумской свите Предкавказья. «Дайджест НЕФТЕГАЗ» призван обеспечивать информационное сопровождение деловой программы международной выставки «Нефтегаз» и Национального нефтегазового форума, а также других профессиональных деловых мероприятий, проходящих под эгидой форума и выставки. Издание позволяет профессиональной аудитории нефтегазовой отрасли систематизировать и анализировать главные вопросы текущей деловой повестки российского ТЭК.

Очередные 19-я международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2019» и Национальный нефтегазовый форум пройдут в ЦВК «Экспоцентр» 15–18 апреля и 16–17 апреля соответственно.

По вопросам публикаций в дайджесте просим обращаться к координатору проекта Екатерине Соколовой,

тел.: +7 (495) 620-58-44,

е-mail: sokolova@egsforum.ru

Контакты Дирекции выставки:

тел.: +7 (499) 795-37-61,

е-mail: neftegaz@expocentr.ru

Контакты Оргкомитета форума:

тел.: +7 (495) 620-58-44,

е-mail: mail@oilandgasforum.ru