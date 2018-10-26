САЗ «Авангард» ввел в эксплуатацию новый обрабатывающий центр

Старооскольский арматурный завод пополнил свой станочный парк многоцелевым обрабатывающим центром с ЧПУ – MAHO МН 1600 S. В октябре этого года обрабатывающий центр прошёл таможенную очистку и доставлен на предприятие. Ввод оборудования в эксплуатацию осуществляют специалисты из Германии.

Горизонтальный обрабатывающий центр МАНО МН 1600 S предназначен для точной обработки корпусных деталей. Рабочие ходы стола 800х800х1600 мм. Станок оснащен инфракрасной системой позиционирования и измерения обрабатываемых деталей производства фирмы M&H.

Обновление и пополнение производственных мощностей - одно из приоритетных направлений развития предприятия, ведь высокая культура производства продукции, соответствие стандартам качества и оперативное выполнение заказов – всегда считались сильными сторонами САЗ «Авангард».

По материалам пресс-службы САЗ «Авангард»