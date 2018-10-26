СП «ТермоБрест» запускает серийное производство двойных клапанов

СП «ТермоБрест» предлагает Вашему вниманию новинку производства - двойные клапаны Ду15…50 серии ВН...Д. Данный тип клапанов имеет меньшие габаритные размеры и значительно меньший суммарный коэффициент сопротивления, чем два последовательно соединенных клапана.

Двойные клапаны серии ВН…Д имеют ряд преимуществ перед импортными аналогами как по техническим характеристикам, так и по стоимости (прайс-лист с. 47-48). Большое количество исполнений и опций обеспечивает возможность применения двойных клапанов в составе теплотехнического оборудования любой сложности.

С более подробной информацией Вы сможете ознакомиться в каталоге продукции в разделе «Клапаны электромагнитные двойные».

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест»