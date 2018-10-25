КОНВЕКТОРЫ TECHNO ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

В лицензированной лаборатории прошли проверку конвекторы водяного отопления Techno на предмет соответствия требованиям ГОСТ 31311-2005. В результате испытаний было установлено, что теплоотдача и технические характеристики приборов полностью соответствуют заявленным.

Успешно прошли подтверждение своих параметров на герметичность и прочность все линейки встраиваемых конвекторов, а также настенные, напольные, плинтусные и дизайн-конвекторы.

Производителю конвекторов ТМ Techno выданы сертификаты соответствия на приборы с естественной и принудительной конвекцией.

Конвекторы Techno проходят 100% контроль качества на всех этапах производства, более того, гидравлические испытания происходят под большим давлением, чем требует стандарт. Регулярное тестирование продукции в лаборатории завода позволяет проводить собственные исследования, направленные на повышение качества и увеличения эффективности тепловых приборов.

По материалам журнала «С.О.К»