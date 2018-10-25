ТМК ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В V НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS HI-TECH

Сотрудники Трубной Металлургической Компании (ТMK) принимают участие в V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018. Компания также выступает спонсором мероприятия.

Шесть представителей ТМК участвуют в соревнованиях по пяти компетенциям: мехатроника (парное состязание), промышленная автоматика, электромонтаж, сварочные технологии и лабораторный химический анализ. Участников сопровождают и поддерживают пятеро экспертов компании в качестве наставников.

Кроме того, в деловой программе чемпионата примет участие директор Корпоративного университета TMK2U Елена Позолотина. Она выступит на круглом столе «Внедрение новых образовательных технологий в систему подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности».

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech проводится в Екатеринбурге с 2014 года. Это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов в возрасте от 18 до 28 лет крупнейших отечественных промпредприятий. В ежегодном финале свою компанию представляют победители корпоративных чемпионатов, которые проводятся на производственных площадках российских госкорпораций и крупных предприятий.

V Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech пройдет с 24 по 28 октября. Организатором мероприятия выступает Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Правительство Свердловской области, Министерство промышленности и торговли РФ и Агентство стратегических инициатив. В чемпионате примут участие команды 36 ведущих российских корпораций и холдингов. Соревнования пройдут по 32 компетенциям, а оценивать работу 456 конкурсантов будут более 400 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ