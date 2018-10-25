ПЕТРОЗАВОДСКМАШ НАЧАЛ НАПЛАВКУ И СВАРКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АЭС «АККУЮ»

Петрозаводский филиал «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) прошёл очередную инспекцию по изготовлению реакторного оборудования для АЭС «Аккую» (Турция). Представители компании АО АККУЮ НУКЛЕАР (оператора АЭС «Аккую») совместно с представителями Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК) и поставщика ключевого оборудования ЯППУ – компании АО «Атомэнергомаш» - в течение недели проверяли готовность производства к началу изготовления корпусов сферических главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА), главных циркуляционных трубопроводов (ГЦТ), гидроёмкостей системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ).

Эксперты инспекционной группы провели тщательную проверку наличия и качества сопроводительной рабочей документации, техническую готовность производства. В цехах сборочно-сварочного производства проведена проверка состояния заготовок для ГЦТ, ГЦНА, САОЗ, компенсатора давления, осмотрены результаты механической обработки деталей коллекторов парогенератора.

В результате инспекционного контроля подтверждена готовность Петрозаводскмаша к наплавочным и сварочным работам на сборочных единицах оборудования для АЭС «Аккую»: корпусах циркуляционных насосов, главных циркуляционных трубопроводах, гидроёмкостях САОЗ. Также в ходе инспекции было сдано ключевое событие по механической обработке обечаек компенсатора давления для последующей антикоррозионной наплавки.

«Мы предложили ТАЕК план дальнейших инспекций изготовления трубопроводов и ёмкостей САОЗ, учитывающий все требуемые виды контролей и приёмочных инспекций», - отметила директор по качеству «Петрозаводскмаша» Юлия Кириллова.

В течение всего цикла изготовления оборудования специалисты АККУЮ НУКЛЕАР и ТАЕК будут проводить подобные сопровождающие инспекции изготовления оборудования для АЭС «Аккую».

По материалам пресс-службы АО «АЭМ»