МАЙБЕС провел экскурсию по производству Flamco в Голландию

В рамках четырех дней с 1 по 4 октября 2018 компания совместно с руководителями партнеров «Майбес РУС» провела деловую поездку на производственный комплекс Flamco. После обучающего тренинга было организовано посещение завода с самыми современными автоматизированными линиями по выпуску мембранных расширительных баков.

Помимо деловой части была подготовлена увлекательная экскурсионная программа, включающая посещение Роттердама и Амстердама. Участников поездки Голландия порадовала солнечной погодой и живописными пейзажами.

Компания «Майбес РУС» выражает огромную благодарность всем гостям и организаторам этого мероприятия и надеется, что поездка получилась насыщенной на события, информативной и продуктивной для дальнейшего укрепления партнерских отношений.

По материалам журнала «С.О.К»