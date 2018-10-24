Данфосс приглашает на форум «Москва – энергоэффективный город 2018»

Традиционный ХХХV форум и выставка «Москва – энергоэффективный город» пройдет 24–26 октября 2018 г. в здании Правительства Москвы на Новом Арбате, д. 36. В мероприятии примут участие ведущие российские и зарубежные производители энергосберегающего оборудования, проектные, строительные, эксплуатирующие, ресурсоснабжающие организации, руководители местных органов власти, ученые и эксперты.

Компания «Данфосс» представит перспективные технологии для автоматизации управления технологическими процессами в системах отопления и теплоснабжения для программы реновации жилищного фонда в Москве и для нового строительства.

На стенде компании будут выставлены интеллектуальные продукты последнего поколения – инновационный регулятор перепада давлений Virtus и регулирующие клапаны с электроприводами, новинки термостатики с применением цифровых технологий, поэтажный распределительный узел TDU и оборудование для учета тепла. Участники мероприятия смогут оценить преимущества технологии MicroPlate в теплообменных аппаратах «Данфосс» и познакомиться с линейкой теплообменников «Ридан».

В рамках деловой части форума заявлено несколько докладов. На секции «Энергоэффективный капитальный ремонт многоквартирных домов. Энергетика комфорта» выступит Александр Комарницкий, руководитель проектов по капитальному ремонту в СЗФО, с темой «Капитальный ремонт МКД в Санкт-Петербурге с применением энергоэффективного оборудования».

Светлана Никитина, ведущий специалист по индивидуальному учету, представит доклад «Передовые технологии в системах индивидуального учета энергоресурсов». Константин Волыхин, руководитель направления по учету тепла, проанализирует требования к приборам учета тепловой энергии в проектах реновации Москвы.

Андрей Титков, ведущий инженер проектной группы, расскажет о преимуществах кабельных систем обогрева DEVI на секциях по образовательным учреждениям и спортивным комплексам.

Модератором секции «Системы отопления и горячего водоснабжения. Новые технологии и тенденции развития рынка» выступит Виктор Грановский, кандидат технических наук, технический директор компании «Данфосс».

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»