ЦУП ВСТО приступил к укладке дюкера через р. Амур на одном из самых протяженных подводных переходов магистральных нефтепроводов в России

ООО «ЦУП ВСТО» (дочернее общество ПАО «Транснефть») приступило к укладке дюкера резервной нитки действующего подводного перехода магистрального нефтепровода (ППМН) второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Тихий океан» (ВСТО-2) через р. Амур в Хабаровском крае.

Дюкер (подводная часть трубы) укладывается в подготовленную траншею. Дноуглубительные работы начались весной 2018 года.

Длина дюкера – 2786,4 метров. Он состоит из 14 плетей: 13 плетей в среднем по 200,25 метров и одна - 183,14 метра. В целях недопущения повреждения при протаскивании, дюкер изолирован деревянными рейками, плети перед протаскиванием укладываются на спусковую дорожку для укрупненной сборки (сварки плетей между собой). При строительстве подводного перехода применяется труба с увеличенной толщиной стенки. Каждый сварной шов проходит многократный контроль качества.

Общая протяженность резервной нитки подводного перехода через р.Амур составляет 34,5 километра. Это ширина пойменной части реки в месте перехода, которая в период разлива скрывается под водой. Кроме перехода основного русла имеется еще 8 малых водных преград. На пяти, расположенных на правом берегу, уже уложены дюкеры, к остальным строители приступят в зимний период 2018-2019 годов.

Строительство резервной нитки позволит повысить эксплуатационную надежность трубопроводной системы ВСТО-2.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»