ЦНИИТМАШ ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ НА «ТЕРМООБРАБОТКЕ»

Заведующий лабораторией средств нагрева, технологии термической и химико-термической обработки института материаловедения ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш») Сергей Цих презентовал новую технологию низкотемпературного упрочнения «Рубонит» на выставке «Термообработка-2018».

«Рубонит» – это низкотемературная (до -600°С) технология жидкостного борирования для прецизионных деталей, работающих в абразивных средах, созданная учеными ЦНИИТМАШ. Эта диффузная технология упрочнения позволяет увеличить ресурс работы деталей в абразивных средах в 3-4 раза по сравнению с упрочнением методом азотирования, который традиционно используют в этих целях. Технология, по мнению ученых, найдет широкое применение, в первую очередь, в нефтедобывающей промышленности, где высок процент отказа оборудования по причине износа и требуются принципиально новые методы увеличения износостойкости. Сейчас она (наряду с представленной на выставке в прошлом году технологией «Карбо-бор») проходит первые испытания, смысл которых – увеличить рабочий ресурс деталей конструкций.

«Уже десятый год подряд на выставке «Термообработка» мы не только находим партнеров, заказы, но и в максимально прикладном ключе рассказываем о технологиях, которые ЦНИИТМАШ предлагает для внедрения на рынке. Половина из них является нашими разработками, не имеющими аналогов в мире. Над самыми новыми из них – Карбо-бор и Рубонит – сейчас идет активная работа и продолжаются испытания», – рассказал Сергей Цих.

Доклад Сергея Циха «Инновационные технологии в термической и химико-термической обработке» был представлен в рамках двенадцатой международной научно-практической конференции «Инновационные технологии термообработки». Выступление продлилось более сорока минут, собрало большое число слушателей и спровоцировало активное обсуждение. Также на выставке «Термообработка-2018» ЦНИИТМАШ присутствовал в рамках совместного стенда с компаниями «Вебер Комеханикс» и «Термохим», где можно было узнать о возможностях компаний, получить ответы на интересующие вопросы, справочную информацию о производимых продуктах и разработанных технологиях.

12-я Международная специализированная выставка оборудования и технологий термообработки материалов «Термообработка-2018» прошла в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 2 по 4 октября.

По материалам пресс-службы АО «АЭМ»