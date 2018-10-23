На конгрессе «Энергоэффективность. ХХI век» обсудят кадровый вопрос

В рамках деловой программы юбилейного конгресса впервые пройдет тематический круглый стол «Переход к системе управления жизненным циклом объекта – технологическое и кадровое обеспечение».

Модератором дискуссии выступит д.т.н., профессор, вице-президент, координатор НОПРИЗ по СЗФО, президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Александр Гримитлин.

Участники мероприятия, среди которых – ответственный секретарь экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете Государственной думы по земельным отношениям и строительству Светлана Бачурина, председатель секции Энергосбережение Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы, член Экспертного совета Правительства РФ Валерий Казейкин, первый заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Юлия Смирнова и вице-президент по развитию квалификаций Ассоциации организаций по развитию технологий информационного моделирования в строительстве и ЖКХ Надежда Прокопьева обсудят ряд актуальных вопросов, связанных с кадровым обеспечением.

С полной программой круглого стола можно ознакомиться по ссылке.

Также на сайте можно пройти регистрацию на конгресс и принять участие в поощрительной программе.

Для справки:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления» пройдет 14 ноября 2018 года в отеле «Park Inn Прибалтийская».

Организаторами форума выступают: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.

Постоянные медиа-партнеры мероприятия журналы «Мир Климата» и «Инженерные системы».

Генеральный информационный партнер – агентство «АСН-инфо» - газета «Строительный еженедельник».

Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

По материалам организаторов