ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДЛ ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»

Компания АДЛ приняла участие в выставке «Рос-Газ-Экспо», посвященной достижениям в области строительства, эксплуатации и реконструкции газотранспортных систем и систем газопотребления. Выставка проходила со 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге.

АДЛ на протяжении многих лет является постоянным участником выставки «Рос-Газ-Экспо», ежегодно представляя широчайший ассортимент продукции и демонстрируя качественное оборудование, в числе которого:

1. стальные шаровые краны «Бивал» в различных исполнениях для газа и минеральных масел;

2. электроизолирующие вставки;

3. дисковые поворотные затворы «Гранвэл», успешно применяющиеся при строительстве газорегуляторных пунктов и производстве газовых шкафов;

4. регулирующая и предохранительная арматура производства как АДЛ, так и зарубежных заводов;

5. шкафы управления «Грантор», плавные пускатели и преобразователи частоты;

6. насосное оборудование.

Компания выражает благодарность всем организаторам и участникам мероприятия и предлагает вашему вниманию видеорепортаж с выставки.

По материалам пресс-службы АДЛ