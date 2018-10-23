В помощь при расчете и подборе оборудования систем вентиляции у ФРЭНКИШЕ вышла русскоязычная версия программы easyCALC, при помощи которой можно не только рассчитать необходимые потоки по помещениям в зависимости от их размеров и типа использования (согласно DIN 1946-6), но и вывести результат расчетов и сметы материалов не только в формате PDF, но и Excel.

Пройдя простую процедуру регистрации на сайте, Вы можете заходить в ранее рассчитанные проекты и вносить в них изменения. Используя ручной ввод данных: поток по помещениям, в зависимости от соотношения кол-ва находящихся в них человек и площади помещения (согласно СП и СНиП), можно добиться оптимальной кратности воздухообмена.

По материалам журнала «С.О.К»