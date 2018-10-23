Новые диаметры двухслойной гофрированной трубы от FDplast

В соответствии с запросами клиентов Московский завод FDplast продолжает расширять линейку гофрированных труб и в сентябре запустил в производство гофрированную двухслойную трубу SN6-7, SN8-9 диаметром 368/315. Этот диаметр является наиболее удобным для монтажа канализационных колодцев, по мнению клиентов Завода.

Гофрированные трубы FD изготавливаются из полиэтилена низкого давления методом соэкструзии двух стенок. Труба FD имеет черный цвет. Внешняя сторона трубы гофрированная черного цвета, внутренняя стенка гладкая белого цвета. Трубы изготавливаются с монолитным раструбом, что облегчает процесс монтажа систем наружной канализации на объекте. Гофрированные трубы FD имеют высокие показатели кольцевой жесткости – до SN8-9, могут укладываются на глубину до 15 метров. Трубы FD используются для водоотведения производственных стоков промышленных предприятий, сооружения безнапорных подземных систем хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, создания скважин, для строительства безнапорной канализации в загородных домах, на дачах.

Продукция сертифицирована и проходит контроль качества в собственной лаборатории Завода.

По материалам журнала «С.О.К»