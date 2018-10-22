Атоммаш впервые отгрузил парогенераторы АЭС в дальнее зарубежье

Волгодонский завод «Атоммаш» (компания «АЭМ-технологии», входит в машиностроительный дивизион Росатома) отгрузила четыре парогенератора для третьего энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии. Комплект ключевого теплообменного оборудования (ПГВ-1000М) доставили на тягачах до городского спецпричала. Водный маршрут от Цимлянского моря до индийского штата Тамиланд составит 21 000 километров.

Руководство завода подчёркивает, что это первая отгрузка подобных изделий в новой истории «Атоммаша» в страны в дальнее зарубежье. Именно парогенераторы обеспечивают преобразование ядерной энергии в электрическую на атомных станциях. «Можно сказать, что с Индии начинается большая череда поставок нашего оборудования за пределы постсоветского пространства. Уже сегодня в цехах завода на разных стадиях производства находятся реакторы и парогенераторы для Турции и Бангладеш. Подписаны контракты производство оборудования для АЭС в Египте, Финляндии, Венгрии. К 2021 году мы должны существенно нарастить объемы производства оборудования», — заявил директор машиностроительного гиганта Ровшан Аббасов.

Пресс-служба предприятия отмечает, что для производства ПГВ-1000М требуется не менее двух лет, 340 кг наплавочной ленты, 5,5 тонн сварочных электродов и 8 тонн сварочной проволоки. Внутри изделия привариваются порядка 11 тысяч теплообменных трубок общей длиной около 130 километров.

В производстве «Атоммаша» в настоящее время ещё четыре парогенератора для блока №4 АЭС «Куданкулам». Также волгодонский завод обеспечивает индийскую станцию главными циркуляционными насосами, компенсаторами давления, главными циркуляционными трубопроводами, сепараторами-пароперегревателями, подогревателями высокого давления, трубопроводной арматурой, вспомогательными насосами, а также иным оборудованием реакторного острова и машинного зала.

По материалам портала RuffNews