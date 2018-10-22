Группа ПОЛИПЛАСТИК продемонстрировала инновационные технологии

12-14 октября в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне состоялся фестиваль наук, который ежегодно проходит при содействии Минобрнауки России и Правительства Москвы, при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова. Посетители Фестиваля «Наука 0+» смогли собственными руками «потрогать» самые современные достижения прикладной химии, а также понять химическую природу окружающего мира на стенде «Формула будущего». Стенд стал совместным проектом химического факультета и VR-центра МГУ, Российского Союза химиков, Фонда Андрея Мельниченко, а также признанных лидеров в различных областях химии – компаний Henkel, Dow, Evonik и Группы ПОЛИПЛАСТИК.

«Главная цель создания стенда «Формула будущего» – показать детям, что химики стараются сделать нашу жизнь лучше, – говорит и.о. декана химического факультета МГУ член-корреспондент РАН Степан Калмыков. – А такое тесное знакомство с химическими реакциями делает нашу науку близкой, понятной и помогает разобраться в том, насколько полезной может быть химия».

Фестиваль науки призван вовлечь в научную и инновационную деятельность детей с раннего возраста, дать им почувствовать себя учеными, инженерами, изобретателями, заложить в них интерес и любовь к науке, воспитать новое поколение.

Около 750 тысяч человек приехали на фестиваль NAUKA 0+ в качестве участников и гостей. Из-за огромного количества тем вся выставка была разбита на кластеры: физика, химия, экология, медицина, робототехника и история. Еще один кластер – разработки в области строительства, а именно архитектура и дизайн. Почти каждый стенд был оснащен интерактивными лекциями, играми в виртуальной реальности, а также демонстрацией фильмов.

Экспозиция Группы ПОЛИПЛАСТИК была украшена рисунками детей сотрудников Группы, которые участвовали в конкурсе. В течение трех дней на стенде дети знакомились со свойствами полимерных труб, могли попробовать себя в роли сварщика. На конструктор из полимерных труб не было отбоя, дети и взрослые придумывали роботов, прокладывали свой водопровод и могли часами выстраивать фигуры.

Благодаря проекту «Формула будущего», посетители Фестиваля «Наука 0+» узнали, что такое аква- и аромахимия, научились выстраивать сложные конструкции из пластиковых труб, познакомились с принципами создания пенополиуретановых материалов, выяснили особенности кинетического песка, потренировались правильно работать с клеем, а также разобрались в тонкостях создания различных видов косметики и смогли сами собрать молекулу.

Всего за три дня работы стенда организаторы провели около сотни мастер-классов, викторин, открытых уроков и других мероприятий, в которых в общей сложности приняли участие более двух тысяч детей.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК