Инновационная система Smartpress уже в России

Компания Viega с гордостью представляет Smartpress — новую систему монтажа металлополимерных трубопроводов, не имеющую аналогов. Она объединяет все лучшее, что есть на рынке. Теперь этот продукт доступен и российским профессионалам.

Благодаря инновационным пресс-фитингам Smartpress, Viega добилась крупного прорыва в технологии монтажа металлополимерных труб. Новые пресс-фитинги сделаны из нержавеющей стали и бронзы, а вместо уплотнительных колец в них используются крайне долговечные элементы из полифенилсульфона (PPSU). Все это упрощает монтаж и экономит рабочее время: теперь достаточно обрезать трубу, надеть на нее фитинг и опрессовать автоматическим электроинструментом. Больше не нужно снимать фаску и калибровать трубу.

Кроме того, оптимизированная форма фитингов Smartpress снижает местные гидравлические потери до 10 раз по сравнению с другими системами! Низкие коэффициенты местных сопротивлений позволяют при проектировании трубопроводов выбирать меньшие диаметры труб (вплоть до 16 мм) и менее мощные насосы, снижая инвестиционные расходы, удешевляя эксплуатацию и сохраняя гигиеническое качество питьевой воды.

«Smartpress — продукт, который давно ждали на российском рынке. В начале октября совместно с нашим партнером, компанией "Селект”, мы провели уже ставшее традиционным мероприятие ”Неделя Viega в Селекте”. Все посетители смогли получить подробную консультацию специалистов и пройти обучающие мастер-классы по работе с новой пресс-системой Viega», — рассказывает главный технический специалист Viega по России и странам СНГ Сергея Витрешко.

Компания «Селект» является давним партнером Viega и импортером в России. Продукция закупается напрямую в Германии, где она производится. Это обеспечивает оперативные поставки и широкий складской ассортимент в России. Сейчас, в рамках поддержки старта продаж, Viega и «Селект» проводят акцию с ценными подарками для клиентов, приобретающих компоненты новой системы монтажа металлополимерных трубопроводов Smartpress.

По материалам журнала «С.О.К»