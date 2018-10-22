Данфосс принял слушателей IX международной школы «Энергосбережение: теория и практика»

На производственной базе компании «Данфосс» в Подмосковье прошли презентация и экскурсия для слушателей IX международной школы молодых ученых и специалистов «Энергосбережение: теория и практика» под руководством академика РАН Александра Клименко. Гости ознакомились с передовыми технологиями в области энергосбережения, узнали о возможностях оборудования при теплорегулировании в зданиях и организации энергетического планирования.

В мероприятии приняли участие представители российских вузов, молодые ученые, специализирующиеся на теплоснабжении и вентиляции, промышленной теплоэнергетике и экономике энергетики, из Германии, Китая и других стран.

Инженеры «Данфосс» представили передовые разработки по автоматизации регулирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Среди них термостатическая арматура и балансировочные клапаны, в том числе управляемые электро- и термоприводами. Были продемонстрированы готовые решения для полного контроля над энергопотреблением в тепловых пунктах, а также интеллектуальные технологии для систем централизованного теплоснабжения.

В лаборатории отдела силовой электроники студенты и аспиранты рассмотрели перспективы применения частотного регулирования на промышленных предприятиях и в ЖКХ. В продуктовой корзине Danfoss Drives есть универсальные и специализированные серии низковольтных преобразователей частоты марок VLT и Vacon, а также высоковольтные частотные приводы VEDADRIVE.

Представители вузов также увидели в действии производственные линии по выпуску термостатов, балансировочных клапанов, стальных шаровых кранов и блочных тепловых пунктов (БТП), посетили складской терминал.

Инженеры «Данфосс» регулярно проводят экскурсии и встречи с молодыми специалистами из ведущих технических учебных заведений страны. Некоторые из них впоследствии становятся частью команды «Данфосс». Многие сотрудники «Данфосс» получили профильное образование в Московском энергетическом институте.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»