WILO BIM: Легкий доступ к информации

Для упрощения работы проектировщиков, монтажников, продавцов, технических служб и OEM-партнеров, компания WILO предоставила доступ к своим BIM-данным. Это позволит хранить актуальные данные в одной цифровой модели и объединять их в единую сеть на протяжении всего жизненного цикла здания.

BIM призвана создавать цифровые виртуальные изображения физических объектов, с учетом их функциональных свойств, а также управлять ими. Технология применима на всех этапах: в проектировании, сметной оценке, создании цепочки поставок материалов, процессе производства работ, распределении ресурсов, эксплуатации, обслуживании, модернизации и даже в процессе сноса. При этом, BIM играет роль центральной модели данных, на базе которой осуществляется сопровождение и поддержка всех процессов.

Технология BIM дает преимущества всем партнерам: для проектировщиков это простая работа с инструментами моделирования, полная интеграция спецификаций и современные модели высочайшей точности. Для проектировщиков BIM это единый совместимый стандарт для любых используемых приложений, интегрируемые международные стандарты (ETIM, CIBSE) и бесплатное пользование библиотекой изделий. А для подрядчиков — подробная информация внутри моделей, файлы с низким разрешением для представления сложных моделей и ссылки на руководства пользователя.

По оценкам экспертов, применение технологии BIM позволяет снизить общую стоимость строительства здания на 20%, а стоимость полного его жизненного цикла на 33%. Кроме того, благодаря этой технологии, общее качество проекта повышается на 44–59%, а строительные риски снижаются на 35–43%.

«В России технология BIM для строительства зданий только начинает завоевывать популярность. Концерн WILO SE — один из известнейших производителей насосов в мире, который предоставляет простой и бесплатный доступ к своим BIM-данным для эффективной реализации проектов. Мы стремимся улавливать тенденции рынка на момент их зарождения и внедрять передовые технологии в свое производство и в информационное обеспечение продукции. В долгосрочной перспективе BIM должен рассматриваться как рядовой процесс оптимизации», — отмечает Дмитрий Денисенко, руководитель департамента поддержки продаж. По материалам журнала «С.О.К»