АДЛ ВЫПУСТИЛ 25-ТЫСЯЧНЫЙ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ «ГРАНТОР»

Производственный филиал АДЛ в Коломне выпустил юбилейный 25-тысячный шкаф управления «Грантор».

Юбилейным ШУ стал АЭП40-300-54Ч-11С, предназначенный для частотного регулирования мощного насоса на 160 кВт, оснащенный силовым оборудованием ведущих европейских производителей — Siemens, Eaton, ABB, Emotron. Место установки юбилейного шкафа — Реутовская котельная № 2 (г. Реутов, Московская область).

Производство шкафов управления «Грантор» стартовало в 2002 году, с тех пор компания АДЛ ежегодно расширяет области применения и представляет новые серии и улучшенные модели. Так, за прошедший год были введены новые линейки шкафов управления: для систем дымоудаления и для регулирующих клапанов с аналоговым управлением.

Шкафы управления «Грантор» зарекомендовали себя как высокоточное и надежное оборудование и успешно эксплуатируются на объектах по всей России и странам СНГ, например: Люберецкая станция аэрации, котельная ОЭЗ «Иннополис» и др.

По материалам пресс-службы АДЛ