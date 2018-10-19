В УДМУРТИИ ПОЯВИТСЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

Сарапульский электрогенераторный завод приступил к реализации инвестиционного проекта по модернизации производства встраиваемых электродвигателей для приводов трубопроводной арматуры нефтегазопроводов. Льготные кредиты на покупку оборудования предприятию одобрили фонд развития промышленности (ФРП) и Удмуртский фонд развития предпринимательства.

Общая сумма льготного кредита составила 100 млн рублей, общая стоимость проекта – 143,9 млн рублей. Потребность сервисных компаний во встраиваемых электродвигателях трубопроводной арматуры постоянно растет за счет строительства новых нефтегазопроводов и модернизации существующих. По данным ФРП, сегодня при производстве большинства отечественных приводов используются импортные электродвигатели. В результате реализации проекта планируется уменьшить зависимость отечественных производителей от импортных электродвигателей за счет снижения доли импорта в 1,5 раза, с 62 % до 40 %.

«Кредит фонда развития промышленности поможет Сарапульскому электрогенераторному заводу завершить модернизацию производства встраиваемых электродвигателей. Это позволит дополнительно поставлять на российский рынок до 16 тыс. изделий в год, тем самым способствуя снижению зависимости страны от импортных аналогов. Предприятие в течение 5 лет увеличит объем производства на 600 млн рублей, что особенно важно в условиях постепенного уменьшения гособоронзаказа», – отметил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

Он также сообщил, что с начала года сумма привлеченных предприятиями региона средств из ФРП составила около 400 млн рублей, в настоящее время готовятся еще 3 заявки на сумму свыше 500 млн рублей.

Сарапульский электрогенераторный завод уже имеет положительный опыт сотрудничества с фондом развития промышленности. При поддержке ФРП и правительства Удмуртии в октябре этого года на предприятии было на 100% локализовано первое в России производство редукторных лифтовых лебедок и подготовлен серийный выпуск ключевого элемента подъемного механизма – червячной пары. Общая стоимость инвестиционного проекта составила более 500 млн рублей, из которых 248 млн – средства фонда развития промышленности. Это, в том числе, поможет предприятию увеличить долю гражданской продукции в составе выпускаемых изделий.

«Три года назад в структуре отгрузки 90 % занимала продукция специального назначения, и только 10 % продукция гражданского производства. Сегодня в составе товарной продукции 20 % изделий гражданского направления. Лебедка не уступает западным аналогам. Сегодня мы можем конкурировать не только по качеству, но и по ценам», – сказал первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «СЭГЗ» Алексей Беляев.

По материалам «ФедералПресс»