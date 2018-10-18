Атомэнергомаш отправил в Индию оборудование для АЭС «Куданкулам»

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершило изготовление и начало отгрузку очередной партии оборудования для машинного зала четвёртого блока АЭС «Куданкулам» (Индия). На атомную станцию отправлен второй комплект сепаратора-пароперегревателя(СПП-1000−1). Всего на блок будет поставлено 4 комплекта СПП.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара,поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Оборудование входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки. Масса сепаратора — 47 тонн, высота — около 6 м, диаметр — 4 м. Масса пароперегревателя — 109 тонн, высота около 7,7 м, диаметр — 4 м. Срок службы оборудования — 30 лет.

Технический проект и рабочую конструкторскую документацию подготовили специалисты ПАО «ЗиО-Подольск», они также осуществляют сопровождение изготовления и последующий шефмонтаж на площадке АЭС.

Негабаритное оборудование будет доставлено в Индию мультимодальным способом: от Подольска по железной дороге до морского порта Санкт-Петербурга, затем водным транспортом через Балтийское и Средиземное моря, Суэцкий канал, Красное море,Индийский океан.

По материалам портала Energybase