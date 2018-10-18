«Ижнефтемаш» прошел международный аудит системы менеджмента качества

Ижевский завод ГК «Римера», одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, подтвердил сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандарта ISO 9001:2015 и стандартам Американского нефтяного института API Spec Q1.

По итогам проверки полученные в 2017 году сертификаты соответствия СМК ISO 9001:2015 и Американского нефтяного института API Spec Q1, API Spec 11АХ и API 11Е продолжат действовать до 2020 года. Успешное прохождение аудита позволило «Ижнефтемашу» закрепить право использовать монограмму API на балансирном приводе штанговых насосов С-320D-256-120 (ДП12) и монограмму API Spec 11АХ на глубинных штанговых насосах.

— Пройденная сертификация подтвердила, что СМК «Ижнефтемаша» обеспечивает эффективное функционирование производственных и логистических процессов и позволяет изготавливать продукцию самого высокого качества, востребованную в России и за рубежом, — комментирует исполнительный директор завода «Ижнефтемаш» Сергей Березин.

Напомним, что «Ижнефтемаш» впервые сертифицировал систему менеджмента качества по стандартам ISO и Американского нефтяного института API Spec Q1, API Spec 11АХ в 1996 году. В 2017 году ижевское предприятие ГК «Римера» одно из первых в своем сегменте отрасли получило сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015.

По материалам пресс-службы ГК «Римера»