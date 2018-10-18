Новый деловой партнер конгресса «Энергоэффективность. XXI век»

У юбилейного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления» появился новый деловой партнер. Им стала Ассоциация в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». Ассоциация является одной из ведущих строительных СРО в Москве и объединяет более 1000 московских и зарубежных организаций.

Отметим, что подготовка к форуму и регистрация участников – в самом разгаре! Спешите присоединиться. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://energoeffektxxi2018.ticketforevent.com

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления» пройдет 14 ноября 2018 года в отеле «Park Inn Прибалтийская». Организаторами форума выступают: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. Постоянные медиа-партнеры мероприятия журналы «Мир Климата» и «Инженерные системы», а также журнал ТПА. Генеральный информационный партнер – агентство «АСН-инфо» - газета «Строительный еженедельник». Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

По материалам организаторов