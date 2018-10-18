СОТРУДНИКИ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОСЕТИЛИ ЗАВОД АДЛ

В начале октября ведущие проектировщики систем водоснабжения и водоотведения из Москвы посетили завод АДЛ в Коломенской области. Рустам Рашидов, заместитель директора завода, провел для гостей экскурсию по всем участкам производственного комплекса, где сотрудники проектных организаций познакомились с основными технологическими процессами производства оборудования АДЛ.

Знакомство с заводом началось с посещения участка производства шкафов управления «Грантор», где проводятся слесарные и монтажные работы, а также тестирование каждой единицы продукции. Шкафы управления «Грантор» производятся АДЛ с 2002 года, и за это время они хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации в системах пожаротушения и водоснабжения, для управления канализационными станциями «Гранфлоу», установками поддержания давления «Гранлевел» и блочными тепловыми пунктами «Гранбтп».

Далее участники экскурсии посетили производственные участки, где проходит сборка и тестирование широчайшей линейки трубопроводной арматуры, которую производит АДЛ.

Особое внимание экскурсии было обращено на участки сборки насосных установок «Гранфлоу», автоматических установок поддержания давления и БИТП. Каждая произведенная на данном участке установка имеет индивидуальный серийный номер, по которому можно определить дату ее производства, а также точные данные по этапам ее производства: фамилии сотрудников, которые осуществляли подбор оборудования, сборку и тестирование, что дополнительно гарантирует высокое качество произведенного оборудования.

Не остался без внимания и отдельный производственный цех, где изготавливаются стальные шаровые краны «Бивал». Гостям показали современный парк станков известных мировых производителей: ЧПУ-машины, гидравлические прессы, автоматизированные сварочные центры, стенды контроля качества, профессиональные покрасочные камеры и рассказали обо всех этапах производства кранов. Помимо экскурсии по заводу АДЛ группа посетила Коломенский Кремль, где познакомилась с памятниками архитектуры и храмового зодчества.

По материалам пресс-службы АДЛ