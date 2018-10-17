ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ ОТГРУЗИЛ СКРУББЕРЫ ДЛЯ GTL-ЗАВОДА В УЗБЕКИСТАНЕ

ОАО "Волгограднефтемаш", входящее в группу "Стройгазмонтаж" (СГМ), 15 октября осуществило отгрузку крупногабаритного оборудования для строящегося в Узбекистане завода по производству синтетического топлива. Как сообщил журналистам заместитель гендиректора российского предприятия Виталий Лукьянов, общий вес партии оборудования превысил 400 тонн. Срок службы аппаратов составляет не менее 20 лет.

"Специалисты "Волгограднефтемаша" разработали и произвели по индивидуальному заказу два азотных и два воздушных скруббера, которые будут эксплуатироваться в составе установки разделения воздуха завода GTL-технологии по переводу газа в жидкое состояние. Оборудование предназначено для очистки и охлаждения рабочей среды - воздуха и азота. Азот и воздух поступают в эти аппараты снизу, и за счет подачи сверху охлажденной воды через особые насадки происходит абсорбция среды, поглощение вредных составляющих и получение чистого продукта", - рассказал В. Лукьянов (цитата "Интерфакса").

Скрубберы будут доставлены заказчику водным путем через Каспийское море. Диаметр отгруженных аппаратов составляет от 5,8 до 6 метров, вес варьируется от 80 до 120 тонн.

Напомним, строительство производства осуществляется в Кашкадарьинской области Узбекистана на базе Шуртанского газохимического комплекса. На нем будет применена технология получения синтез-газа Haldor Topsoe. Технология интегрирована в лицензионный процесс SlurryPhaseDistillateProces (получение дистиллятов в псевдоожиженном слое) компании Sasol. Компания SasolTechnology выступила лицензиаром по проекту. В качестве EPC-подрядчика была выбрана корейская Hyundai Engineering Co.

В данном случае планируется получать из природного газа дизельное топливо, керосин и нафту. Потребность в сырье оценивается в 350 млн кубических футов (9,9 млн кубометров).

ОАО "Волгограднефтемаш" – российский производитель технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. Предприятие выпускает реакторы, колонны, сепараторы, емкости, теплообменники, нефтяные насосы, трубопроводную арматуру и др. На заводе работает 4,5 тыс. человек.

По материалам портала РУПЕК