АКВАТЕРМ БАКУ 2018 НАЧНЕТ РАБОТУ 23 ОКТЯБРЯ

С 23 по 26 октября в Баку Экспо Центре пройдет 11-я Международная Выставка «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника и Бассейны» Aquatherm Baku 2018. Выставка Aquatherm Baku — единственное специализированное событие в системе кондиционирования, вентиляции, отопления и водоснабжения, обработки и очистки воздуха, которую ежегодно посещают тысячи заинтересованных посетителей, большинство из которых профессионалы данной отрасли.

В этом году выставка соберет компании из Азербайджана, Австрии, Ирана, Италии, Китая, России, Турции, Украины, Франции, Чехии и других стран. Участники Aquatherm Baku 2018 представят вентиляционные и отопительные системы, трубы, фильтры для воды, нагревательные котлы, насосы, гидранты и многое другое. На выставке будет представлен широкий ассортимент как бытовых, так и промышленных кондиционеров от разных производителей, плоские водонагреватели. Также будут представлены IT технологии по дистанционному управлению микроклиматом в помещениях.

Работу выставки будет сопровождать деловая программа, в рамках которой состоятся В2В встречи между участниками и потенциальными покупателями. Новшеством этого года для участников выставки станет специальная сцена для презентаций новинок отрасли и витрина, где эта новая продукция будет выставлена. Для участников это дополнительная возможность рассказать о своих ноу-хау и привлечь к ним внимание посетителей. Ещё одно новшество со стороны организаторов выставки Aquatherm Baku – это программа лояльности. Данная программа позволит посетителям выставки приобрести продукцию или услугу от представленных компаний по специальной скидке.

Таким образом, выставка Aquatherm Baku 2018 соберет на своей площадке компании данной отрасли, дистрибьюторов и оптовых поставщиков, которые представят рынку новинки, а также поможет наладить новые контакты и заключить взаимовыгодные контракты.

Выставка пройдет при официальной поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, Фонда Поощрения Экспорта и Инвестиций в Азербайджане AZPROMO и Национальной Конфедерации Организаций Предпринимателей Азербайджанской Республики ASK. Организаторами мероприятия являются Iteca Caspian и ITE Group и ее партнеры - EUF (Турция), Caspian Event Management FZ LLC (ОАЭ), активно привлекающие международные компании к участию в азербайджанской выставке. Для получения дополнительной информации просим Вас посетить официальный сайт выставки.

По материалам организаторов