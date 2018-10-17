Модуль памяти для VLT Midi Drive FC 280 от Данфосс

Для удобства обслуживания преобразователей частоты серии VLT Midi Drive FC 280 инженеры «Данфосс» создали модуль памяти VLT Memory Module. Специальная опция упрощает установку и ввод привода в эксплуатацию. Новинка ускоряет процесс заводской настройки оборудования для производителей OEM.

Существует два типа модулей. VLT Memory Module MCM 102 обеспечивает резервное хранение настроек частотного преобразователя и их восстановление при замене устройства на объекте. Также он позволяет загружать настройки и обновлять прошивку.

Версия MCM 103, помимо возможностей MCM 102, при помощи Profibus-преобразователя помогает легко интегрировать привод FC 280 вместо VLT 2800 без перепрограммирования ПЛК.

Для программирования модулей и подключения к компьютеру необходимо использовать дополнительную опцию VLT Memory Module Programmer.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»