В нефтегазовом секторе России формируется Координационный совет по вопросам развития отраслевых выставок и конгрессов

5 октября в рамках VIII Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2018) состоялся круглый стол, посвященный роли конгрессно-выставочной деятельности в нефтегазовом комплексе. В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители российских организаций, занятых в индустрии конгрессно-выставочной деятельности, такие как: АО «Экспоцентр», «ЭФ-Интернэшнл», Национальный нефтегазовый форум, РЕСТЭК, ФАРЭКСПО, «Казанская ярмарка», Башкирская выставочная компания, «Экспо-Волга», «ИнфоТЭК», АНГИ.

Руководители профильных организаций и отраслевые эксперты обсудили идею формирования Координационного совета по выставкам и конгрессам в нефтегазовой отрасли, а также ключевые направления повышения качества и эффективности профессиональных мероприятий.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, приветствуя коллег, отметил, что конгрессно-выставочная деятельность в нефтегазовой отрасли играет важную роль. На форумах и выставках происходят встречи, идет профессиональное общение, демонстрируются новые решения и оборудование. При этом в последние годы наблюдается дублирование мероприятий, и участникам бывает сложно выбрать конкретную выставку, оценить ее возможности по сравнению с другими. А резолюции данных мероприятий должны тщательно прорабатываться Правительством РФ, считает Генадий Шмаль.

«Отдельные проекты должно поддерживать Министерство энергетики России, необходима градация, выставление приоритетов для мероприятий и организаторов, безусловно, отдавая приоритет национальным проектам. Сегодня мы должны посоветоваться, обсудить возможность создания Координационного совета, который мог бы не просто рекомендовать те или иные мероприятия, но и сделать эти проекты более полезными для экономики страны в целом», – сказал он.

По мнению заместителя генерального директора АО «Экспоцентр» Михаила Толкачева, нефтегазовая тематика очень привлекательна для многих организаторов. Однако следует хорошо ориентироваться в этой сфере, сообществу необходимо экспертное мнение о проводимых мероприятиях.

Начальник Управления собственных выставок АО «Экспоцентр» Екатерина Беднова рассказала об интенсивном развитии информационно-коммуникационных технологий. «Сегодня важнейшим трендом выставочного бизнеса является его цифровизация. Под этим понимается не только создание электронных сервисов для экспонентов и посетителей выставок, но и широкое взаимодействие с сетевыми сообществами, организация виртуальных и гибридных офлайн/онлайн выставок. Однако наступление цифровой эры не грозит исчезновением классическим выставкам, пока существует потребность и необходимость живых контактов и общения между людьми. При этом цифровая трансформация выставочного бизнеса, подразумевающая гибкое использование ключевых цифровых технологий, – это путь к повышению эффективности и конкурентоспособности выставок», – подчеркнула она.

В пользу создания Координационного совета также высказались генеральный директор выставочной компании «Экспо-Волга» Андрей Левитан, руководитель Петербургского международного газового форума Денис Осадчий, директор Национального нефтегазового форума Сергей Яценя, исполнительный директор Российского союза выставок и ярмарок, PR-директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Елена Ублиева, главный редактор нефтегазового журнала «ИнфоТЭК», председатель подкомитета по моторному топливу ТПП РФ Наталья Шуляр, руководитель Департамента выставочно-ярмарочных программ Башкирской выставочной компании Владимир Мысин, руководитель дирекции выставок ОАО «Казанская ярмарка» Екатерина Иванова.

Участники круглого стола договорились до 15 октября подвести его официальные итоги и разработать соответствующий меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.

Организаторами мероприятия выступили Общероссийская общественная организация Союз нефтегазопромышленников России, выставка «Нефтегаз», ООО «Национальный нефтегазовый форум», ООО «ЭФ-Интернэшнл».

По материалам пресс-службы АО «Экспоцентр»