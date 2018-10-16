МК «СПЛАВ» ПОСТАВИЛ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ АЭС «БУШЕР-1»

Состоялась вторая отгрузка продукции в рамках контракта на поставку запасных частей, комплектующих изделий и материалов на 4-х летний период эксплуатации АЭС «Бушер-1». Для проведения плановых ремонтных работ на иранской атомной станции «Бушер» «Сплав» отгрузил финальную партию ЗИП (выемные части и изделия в сборе). Производство и поставка продукции велась в рамках договора, заключенного между МК «Сплав» и АО «Русатом Сервис», одним из подразделений Госкорпорации «Росатом» по строительству объектов ядерной энергетики за рубежом.

Юлия Пенязь, коммерческий директор Корпорации «Сплав», отмечает: «Контракт на комплексную поставку запасных частей между АО «Русатом Сервис» и компанией Nuclear Power Production & Development Co. of IRAN (NPPD) был подписан в 2017 года. Предусмотрена поставка нескольких партий запчастей, которые будут использоваться в рамках планово-предупредительного ремонта АЭС «Бушер». Наш контракт с АО «Русатом Сервис» был рассчитан на два года. Первая отгрузка состоялась в прошлом году, а в сентябре текущего года мы произвели финальную поставку более 5 тыс. ед. ЗИП. Взятые на себя обязательства перед заказчиком мы выполнили в договорные сроки».

МК «Сплав» и АЭС «Бушер» связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Для возведения атомной станции за период с 2002 по 2007 годы «Сплавом» было произведено и поставлено более 7 тыс. единиц трубопроводной арматуры.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»