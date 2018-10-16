Начались продажи новых моделей насосов Grundfos COMFORT

Grundfos объявляет о старте продаж новых моделей циркуляционных насосов для ГВС серии COMFORT – Grundfos COMFORT 15-14 BT PM и Grundfos COMFORT 15-14 BXT PM. Отличительными особенностями линейки являются низкое энергопотребление и простота обслуживания.

Насосы имеют два режима работы: постоянный и режим контроля температуры. Первый позволяет насосу работать непрерывно, во втором режиме насос включается и выключается, поддерживая температуру горячей воды в контуре рециркуляции. Значение поддерживаемой температуры определяется согласно внутреннему алгоритму.

В комплект поставки новых моделей входит встроенный температурный датчик, теплоизолирующий кожух, техническая документация. Модели в исполнении «BXT» дополнительно включают в комплект поставки обратный и отсечной клапаны.

«Преимущества насосов COMFORT – минимальное энергопотребление, высококачественный материал подшипников, простота техобслуживания и замены. Конструкция данных моделей позволяет отсоединить двигатель насоса от корпуса для упрощения обслуживания. Подшипник ротора смазывается перекачиваемой жидкостью», – говорит Максим Семёнов, руководитель отдела продуктового менеджмента Департамента промышленного и бытового оборудования «Грундфос».

Циркуляционные насосы COMFORT предназначены для систем горячего водоснабжения в частных домах. Насосы перекачивают чистые, невязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твёрдых включений или волокон.

Концерн GRUNDFOS, ведущий мировой производитель насосного оборудования, был основан в 1945 г. в Дании. На данный момент 83 подразделения Концерна находятся в 56 странах мира. Общий объём производства – более 16 млн насосов в год. В России насосы GRUNDFOS известны с начала 1960-х годов. Первая поставка осуществлена в 1962 году. В 1998 году была основана дочерняя компания ООО «ГРУНДФОС». Первая очередь завода по производству насосного оборудования «ГРУНДФОС Истра» (г. Истра, Московская область) запущена в 2005 году, а в 2011-м завершено строительство второй очереди. В 2015 году ООО «ГРУНДФОС» представлено 29 представительствами во всех федеральных округах РФ, а также в Республике Беларусь. Насосы GRUNDFOS работают как на водоканалах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Хабаровска, Сыктывкара, Подольска, Иванова, Ярославля и ряда других городов, так и на иных объектах ЖКХ и ряде крупнейших российских промышленных предприятий, аэропортов и спортивных сооружений.

По материалам пресс-службы «Грундфос»