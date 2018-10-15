Запуск сервиса «Калькулятор Вольф»

Компания «Вольф Энергосберегающие системы» сообщила о запуске сервиса по подбору оборудования — Калькулятор Вольф. Данный сервис находится на сайте компании «Вольф Энергосберегающие системы» в разделе Отопление. Ответив на пару простых вопросов, Вы сможете получить один или несколько вариантов подходящего оборудования с дополнительными опциями с ценами. Заполнив заявку на консультацию Вы получите на электронную почту все расчеты, а специалист свяжется с вами для обсуждения всех вопросов и выставления счета.

По материалам журнала «С.О.К»