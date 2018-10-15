«РОСАТОМ» ПРОШЕЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУР НА ПЛОЩАДКЕ ЗАВОДА «КУРГАНСПЕЦАРМАТУРА»

9-11 октября 2018 г. представители организаций Государственной корпорации «Росатом» посетили площадку ЗАО «Курганспецарматура» в рамках технического тура, посвященного вопросам внедрения инновационных технологий для повышения безопасности атомных электростанций. Технический тур на ведущее арматуростроительное предприятие региона был организован Центром трансфера технологий в капитальном строительстве объектов использования атомной энергии, который входит в структуру АО ИК «АСЭ».

Главной целью мероприятия было познакомить организации Росатома с инструментами защиты трубопроводов АЭС от вибрации и гидроударов и разработками отечественных производителей в этом направлении. Специалисты предприятия ООО «Техпромарма» представили самостабилизаторы давления (ССД). По словам ведущего инженера-конструктора Надежды Танненберг, применение ССД в 1,5-2 раза увеличивает срок службы трубопроводов.

В рамках технического тура специалисты организаций Росатома ознакомились с производственными мощностями принимающей стороны – завода «Курганспецарматура», продукция которого успешно эксплуатируется на восьми АЭС России и трех зарубежных станциях. Также гости посетили АНО «Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры» (КЦИСС). Учредителями центра являются НП «Центр кластерного развития Курганской области», Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области, ЗАО «Курганспецарматура» и ОАО «Московское Центральное Конструкторское Бюро Арматуростроения» (ОАО «МосЦКБА»).

АНО «КЦИСС» аккредитовано Госкорпорацией «Росатом», а также внесено в реестр испытательных лабораторий Федеральной службы по аккредитации. Это дает право проводить сложные испытания изделий как общепромышленного назначения, так и изделий для применения на АЭС. Подобных универсальных испытательных лабораторий в нашей стране – единицы.

Участники технического тура изучили две производственные площадки центра, на которых аттестовано девять современных испытательных стендов, и отметили высокую значимость этой площадки не только для Зауралья, но и всей страны. «Ценность организуемых ЦТТ технических туров в том, что отраслевые потребители инноваций вживую знакомятся с разработками, вошедшими в отраслевую Базу наилучших доступных технологий, и устанавливают прямой контакт с разработчиками данных технологий. Это позволяет снять определенные барьеры на пути внедрения инноваций, зачастую просто психологические», - сообщил начальник управления трансфера технологий АО ИК «АСЭ» Игорь Табаев.

По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомашкомплект»