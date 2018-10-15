ПКТБА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО НОВИНКИ НА ПМГФ-2018

Со 2 по 5 октября 2018 года, специалисты ЗАО «ПКТБА» традиционно принимали участие в Петербургском международном газовом форуме. Посетитель стенда ЗАО «ПКТБА» узнали о новейших разработках в области испытательного и ремонтного оборудования для трубопроводной арматуры, комплексов для испытания противовыбросового, бурового и нефтегазопромыслового оборудования, а также оборудования для технического освидетельствования газовых баллонов.

На экспозиции были представлены:

- СПШ-600-Н Станок для шлифования и притирки

- С-5-600/350 Стенд для испытаний трубопроводной арматуры DN 50…700мм

- С-1-425/700 Стенд для испытаний устьевого и противововыбросового обрудования

- MP-PCV Испытательный стенд для предохранительных клапанов

- D-14 Измерительная переносная система

- С-3-300/40 Стенд для испытаний трубопроводной арматуры

Специалисты ЗАО «ПКТБА» подробно рассказали посетителям стенда о работе представленного оборудование и его преимуществах перед аналогами конкурентов. Кроме того, был представлен макет цеха, полностью укомплектованного для ремонта и испытания трубопроводной арматуры. На данном макете наглядно представлен весь цикл ремонта и обработки от выявления дефектов до покраски отремонтированного изделия.

По материалам пресс-службы ЗАО «ПКТБА»