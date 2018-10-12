ДМИТРИЙ ПУМПЯНСКИЙ (ТМК): ГАЗ КАК МОТОРНОЕ ТОПЛИВО ИМЕЕТ ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, НО НЕОБХОДИМО ФОРМИРОВАТЬ РЫНОК

Председатель Советов директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) и Группы Синара Дмитрий Пумпянский принял участие в мероприятиях Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) в Москве.

В рамках панельной сессии РЭН «Может ли природный газ стать популярным в мире автомобильным топливом?» Дмитрий Пумпянский отметил, что природный газ можно использовать в качестве топлива не только для автомобилей, но и для других видов транспорта.

В частности, успешно реализуется проект Группы Синара по созданию локомотивов, работающих на газовом топливе. В конце мая этого года холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ), входящий в Группу Синара, заключил контракт на поставку 24 маневровых газотепловозов с компанией «Газпромтранс», в рамках которого первая партия будет поставлена заказчику в течение двух лет.

Высокий потенциал имеет в том числе магистральный газотурбовоз. Машина предназначена для вождения грузовых составов повышенной длины и массы на неэлектрифицированных участках железных дорог в условиях Сибири и Крайнего Севера. Газотурбовоз, выпущенный холдингом СТМ, в настоящее время эксплуатируется на Свердловской железной дороге и отлично показал себя в работе. Такие инновационные локомотивы будут востребованы в связи принятием в рамках Энергетической стратегии ОАО «РЖД» до 2030 года решения о расширении полигонов использования газовых локомотивов.

По словам Дмитрия Пумпянского, большие перспективы у газа есть и в сфере речного транспорта. Он может стать прекрасной альтернативой низкоэкологичному мазуту, который до сих пор использует ряд судов на российских реках, а также частично заменить дизельное топливо. При соответствующей государственной поддержке судовладельцам будет выгодно устанавливать двигатели, работающие на природном газе, причем как на новые суда, так и на уже находящиеся в эксплуатации.

«Я думаю, в течение десяти лет, до 2030 года, можно будет отказаться от мазута», — отметил Дмитрий Пумпянский, добавив, что Группа Синара уже разрабатывает двигатель нового поколения на базе линейки ДМ-185, способный работать на газовом топливе.

По его мнению, российский рынок автомобильного газомоторного топлива нуждается в дальнейшем расширении, в том числе и для увеличения его инвестиционной привлекательности. Например, компания ТМК на предприятии Орский машиностроительный завод (ОМЗ) освоила современную технологию производства газовых баллонов, в том числе для природного газа как моторного топлива. Однако, именно на баллоны этого вида во всем объеме заказов приходится всего 15-20%.

По словам докладчика, меры правительства должны быть направлены на то, чтобы сформировать спрос на газ как моторное топливо на всех видах транспорта, и тогда бизнес получит реальный стимул для инвестирования. «Нам всем вместе надо создавать рынок», — заключил Дмитрий Пумпянский.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит при поддержке Минэнерго России. В нынешнем году он проводится с 3 по 6 октября в Москве. Цель форума — демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. В форуме принимают участие главы государств и правительств, лидеры крупнейших российских и международных компаний.

По материалам пресс-службы ТМК