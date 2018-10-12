Данфосс принял участие вовстрече датского посла с представителями правительства Татарстана

В начале октября 2018 г. совместно с послом Дании в РФ Карстеном Сендергодом Татарстан посетили представители датского бизнеса, в том числе, компания «Данфосс». Делегация встретилась с руководством республики и рассмотрела итоги сотрудничества за прошедший год. В 2017 г. внешнеторговый оборот региона со скандинавской страной вырос почти в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. Как отметил глава Татарстана Рустам Минниханов, в республике широко применяется датский опыт в области экономии энергии и других ресурсов.

На встрече Михаил Шапиро, генеральный директор компании «Данфосс» в России, представил решения для модернизации тепловых сетей, внедрение которых перенесет теплоснабжение городов Татарстана на новый, интеллектуальный уровень. В сотрудничестве с «Татэнерго» на 2018–2019 гг. запланированы работы по созданию систем централизованного теплоснабжения нового поколения в Набережных Челнах и Казани. Применение цифровых разработок и автоматизация управления технологическими процессами значительно повышает энергоэффективность и снижает затраты на производство и распределение энергии. Комплекс мероприятий гарантирует потребителям бесперебойные поставки тепла с требуемыми параметрами.

В частности, интеллектуальное программное обеспечение Mentor Planner обеспечивает планирование теплопотребления и распределения тепловой энергии в теплосетях. Точность прогнозирования достигает 97 %. В расчет берется прогноз погоды и время суток, эффективность различных источников тепловой энергии в данный момент времени.

На совещании с министром строительства и ЖКХ РТ Иреком Файзуллиным и руководителями ресурсоснабжающих предприятий были проанализированы основные тренды в распределении тепла и учете тепловой энергии. Участники встречи также рассмотрели программу развития тепловой энергетики в Татарстане, в реализации которой активно участвует компания «Данфосс».

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»