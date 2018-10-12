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ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ BARKSDALE ОТ НТА-ПРОМ

12 октября, 2018 4

Компания «НТА-Пром» представляет новинку линейки BARKSDALE – электронное реле высокого и низкого дифференциального давления BDS3000, которое оптимально подходит для применения в сфере гидравлической фильтрации, машиностроении, автоматизации производства, контроля подачи смазочно-охлаждающей жидкости и в работе с насосами и компрессорами.

Технические характеристики и преимущества:

* Диапазон измерения перепада давления: 0–3447 кПа

* Степень защиты корпуса: IP65/IP67

* Одна или две точки срабатывания

* Точность 0,50 %

* Аналоговый выход 4–20 мA или 0–10 В

* Превосходная защита от ЭМП

* Дисплей и электронный блок поворачиваются на 320°

* Простое меню навигации

* Подходит для областей применения с высокой цикличностью

* Совместим с гидравлическими и пневматическими системами

Подробную информацию по техническим характеристикам и схеме подключения можно посмотреть в брошюре.

По материалам пресс-службы «НТА-Пром»


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