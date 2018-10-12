ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ BARKSDALE ОТ НТА-ПРОМ

Компания «НТА-Пром» представляет новинку линейки BARKSDALE – электронное реле высокого и низкого дифференциального давления BDS3000, которое оптимально подходит для применения в сфере гидравлической фильтрации, машиностроении, автоматизации производства, контроля подачи смазочно-охлаждающей жидкости и в работе с насосами и компрессорами.
Технические характеристики и преимущества:
* Диапазон измерения перепада давления: 0–3447 кПа
* Степень защиты корпуса: IP65/IP67
* Одна или две точки срабатывания
* Точность 0,50 %
* Аналоговый выход 4–20 мA или 0–10 В
* Превосходная защита от ЭМП
* Дисплей и электронный блок поворачиваются на 320°
* Простое меню навигации
* Подходит для областей применения с высокой цикличностью
* Совместим с гидравлическими и пневматическими системами
Подробную информацию по техническим характеристикам и схеме подключения можно посмотреть в брошюре.
По материалам пресс-службы «НТА-Пром»