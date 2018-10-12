НОВЫЙ КЛАСС REHAU ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

Подразделение REHAU Академии по инженерным системам всегда было действенным инструментом в повышении квалификации участников российского строительного рынка. Академия в России предлагает 18 тематических семинаров для специалистов различных направлений: проектировщиков и монтажников, продавцов инженерных систем и специалистов эксплуатирующих организаций.

В последнее время спрос на эту услугу резко возрос, особенно со стороны монтажников. Активное развитие Клуба REHAU.PRO сопровождается сотнями заявок на обучение от монтажников, желающих присоединиться к этой организации. За прошедшие 3 года REHAU расширил сеть Академий не только по России, но и в сопредельных государствах. Если в 2015 году было всего 5 Академий, то в 2018 их количество утроилось! Более того, до конца года планируется открыть еще 2 учебных центра.

Новый класс даст возможность увеличить количество проводимых обучающих мероприятий, связанных с проектированием и монтажом инженерных систем REHAU. Но главное: как отметил в своем выступлении руководитель направления «Инженерные системы» в Восточной Европе Дмитрий Ковальчук, «…новый академический класс нашего дивизиона позволит поднять процесс обучения на новый качественный уровень и реализовать в нем курс "Монтажник II”».

«Современная, по-настоящему достойная внимания продукция востребована только на зрелом рынке. Чтобы его эволюция шла в ногу с развитием технологий, необходимо поддерживать обмен знаниями между всеми участниками отрасли: производителями, архитекторами и проектировщиками, дилерами и поставщиками, руководителями девелоперских организаций, монтажниками. Расширение нашей REHAU Академии – еще один маленький, но очень важный шаг в этом направлении», — в свою очередь, поделился исполнительный директор по продажам и маркетингу в Восточной Европе Андрей Белоедов.

По материалам журнала «С.О.К»