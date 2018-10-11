Techno присвоен знак «Russian Exporter»

Компания «Альянс-Трейд» успешно прошла первый этап добровольной сертификации Российского экспортного центра «Made in Russia» и получила сертификат соответствия «Russian Exporter».

Эксперты РЭЦ провели оценку опыта и деловой репутации компании «Альянс-Трейд», выпускающей конвекторы водяного отопления Techno, по итогам которой производителю выдан сертификат «Russian Exporter», а также разрешение на использование знака «Russian Exporter». Данные о производителе будут внесены в Реестр добросовестных экспортёров.

Программа «Made in Russia» призвана помочь лучшим российским производителям выйти на международные рынки и гарантирует безопасность и качество товаров, объединённых под данным брендом. Строгие правила системы сертификации «Made in Russia» объединяют экологичную и надёжную продукцию, отвечающую требованиям российских и международных стандартов.

По материалам журнала «С.О.К»