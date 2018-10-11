Итоги заседания Совета директоров ПАО «Транснефть»

8 октября состоялось очное заседание совета директоров ПАО «Транснефть» под председательством министра энергетики России А.В. Новака, который рассмотрел итоги работы компании за первое полугодие - финансово-экономическое состояние группы «Транснефть» и реализацию Долгосрочной программы развития.

За полгода объем транспортировки нефти составил 235,4 млн тонн, а нефтепродуктов 19,5 млн тонн. При этом на финансирование Инвестиционной программы было затрачено 34,7 млрд руб., причем на развитие системы магистральных нефтепроводов было направлено 28,1 млрд руб., а продуктопроводов – 6,6 млрд руб. На Программу технического перевооружения и реконструкции за это же время было выделено 96 млрд руб.

Совет директоров также обсудил мероприятия, направленные на увеличение капитализации и инвестиционной привлекательности Компании и дал поручение менеджменту по их детальной проработке и реализации.

Кроме того, Совет директоров был проинформирован об исполнении ранее принятого им решения по увеличению принадлежащего ПАО «Транснефть» пакета акций группы НМТП до 60,62%. Закрытие сделки было осуществлено путем приобретения 100% акций в совместном предприятии «Novoport Holding», принадлежавшем на паритетных условиях ПАО «Транснефть» и группе «Сумма» и контролировавшем 50,1% НМТП. Финансирование в размере 750 млн долларов США было произведено за счет заемных средств, что не повлияет на увеличение общей долговой нагрузки.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»