ВМЗ - в топ-5 направлений промышленного туризма в России

В последние годы индустрия путешествий в России активно развивается. Одним из подтверждений этого и важным стимулом для отрасли стал 21-й чемпионат мира по футболу, который привлек в нашу страну свыше 5 млн туристов со всей планеты. К 2025 году, согласно официальным планам, доля туризма в национальном ВВП вырастет с 3,47 до 5%. На фоне падения курса рубля и развития предложения на внутреннем рынке все больше россиян путешествует по России. Появляются новые форматы отдыха, среди которых — социально ответственный, экологический и промышленный туризм.

За последнее десятилетие из увлечения ограниченного круга людей индустриальный туризм вырос до самостоятельного направления, достигнув такого уровня популярности, что на него обратило внимание государство. 16 мая глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что власти планируют начать развитие данной сферы с этого года. Согласно исследованию специалистов из Оренбургского государственного университета, на сегодняшний день в России лидером по числу регионов, где регулярно проводятся промышленные экскурсии, стал Приволжский федеральный округ. Самая обширная категория индустриальных туристов — молодежь, прежде всего школьники и студенты. Нередко посещение заводов и фабрик помогает им определиться с будущей карьерой. Но, разумеется, на промышленные объекты ездят люди всех возрастов — обычные потребители, у которых наибольшим спросом пользуются предприятия пищепрома и автопрома. А также журналисты и блогеры, чьи публикации формируют имидж компании.

Как закалялась сталь

Объединенная металлургическая компания (ОМК) решила удовлетворить любопытство промышленных туристов и разработала для предприятия сразу три экскурсионных маршрута: «Рождение труб большого диаметра», «Удивительные превращения стали» и «Мир горячих колес». Таким образом, в Выксе можно увидеть полный цикл стального проката и процесс изготовления труб «русского» размера, из которых строят магистральные газопроводы «Северный поток», «Сила Сибири» и многие другие. Кроме того, здесь можно наблюдать за тем, как в колесопрокатном цехе из горячего металла делают колеса для железнодорожных составов и поездов метро.

На заводе позаботились и о том, чтобы экскурсии были доступны для гостей с ограничениями по слуху: предлагаются туры с сопровождением на русском языке жестов.

Еще одна достопримечательность ВМЗ — роспись «Выкса 10 000». Это мурал — монументальная роспись на фасаде промышленного комплекса «Стан-5000». Живопись, созданная стрит-артистом Мишей Most в рамках фестиваля городского искусства «Арт-Овраг», занимает площадь 10 800 квадратных метров. Работа попала в книги рекордов Европы и России. Над созданием мурала Миша Most работал 45 дней, затратив более 5 тонн грунта и краски. Он изобразил 6 сюжетов из жизни предприятия — от исследования к созиданию, от идеи к результату.

Здесь также проводят экскурсии по самой Выксе: в городе можно увидеть более 90 арт-объектов.

По материалам Проекта «РБК+1»