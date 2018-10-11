АБС ЗЭиМ Автоматизация провела семинар для руководителей и специалистов ПАО «ТГК-1» на «ПМЭФ-2018»

В рамках VIII Петербургского международного газового форума (ПМГФ–2018) состоялся семинар ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» для руководителей и технических специалистов ведущего производителя электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России ПАО «ТГК-1».

В ходе мероприятия демонстрировалось оборудование производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» и представлены тематические доклады. Участники семинара получили ответы на вопросы, связанные с технико-эксплуатационными особенностями и преимуществами оборудования ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

«АБС Электро» благодарит всех участников семинара за совместную плодотворную работу. Также в рамках ПМГФ–2018 продолжила свою работу экспозиция ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», где были представлены образцы новой линейки интеллектуальных электроприводов ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» для нефтегазовых предприятий.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»