Новинка в ассортименте Gekon – труба Tritherm

ГК «Терморос» представила новинку – трубу Gekon Tritherm. Теперь Gekon Tritherm входит в складскую программу «Терморос». В настоящий момент для заказа доступны трубы размеров 16х2 мм и 20х2 мм с рабочими характеристиками 6 бар, 95 °C.

Трубы изготовлены из высококачественного материала PEX-a. Это сшитый химическим способом полиэтилен, который обеспечивает трубам высокую прочность, гибкость, температурную устойчивость и антикоррозийную защиту.

Основные параметры:

* Сшитый полиэтилен PEX-a

* Кислородозащитный барьер EVOH

* Для систем отопления, включая напольное

* Для водоснабжения, включая питьевое * Подходят фитинги Gekon, FAR

* Размеры 16х2,0 и 20х2,0 на складе

* Рабочие характеристики – 6 бар, 95 °C

* Поставляется в бухтах

По материалам журнала «С.О.К»