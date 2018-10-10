КОМПАНИЯ LD НА ВЫСТАВКЕ "РОСГАЗЭКСПО-2018"

Со 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге состоялась XXII Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства в рамках Петербургского Международного Газового Форума. Выставка РосГазЭкспо - это одно из основных отраслевых мероприятий, на котором производители газового оборудования могут показать свои новинки, обменяться опытом и завести новые контакты. Среди участников выставки топ-менеджеры ведущих нефтегазовых компаний, представители проектных институтов страны, руководители профильных ВУЗов. Гости мероприятия смогли по достоинству оценить продукцию отечественных и зарубежных производителей, задать напрямую вопрос специалистам, принимавших участие в разработке представленных экспонатов.

Компания LD в этом году принимала участие в составе Ассоциации Производителей Газового Оборудования, на коллективном стенде которой была представлена вся технологическая цепочка по газификации объектов: начиная от проектирования и заканчивая доставкой газа конечному потребителю. На выставку компания в числе прочих экспонатов привезла учебный стенд, демонстрирующий различные варианты соединения газовых труб, а также новинки предприятия: системы Safe Stop и LD Block, которые вызвали огромный интерес у посетителей. Специалисты компании LD проконсультировали гостей мероприятия как по уже зарекомендовавшим себя продуктам трубопроводной арматуры, так и по новинкам. Большое количество посетителей стенда продемонстрировало заинтересованность к продукции компании LD.

По материалам пресс-службы Компании LD