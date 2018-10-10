ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД ПОСТАВИЛ ПРОДУКЦИЮ НА СМОЛЕНСКУЮ АЭС

ЗАО «Тулаэлектропривод» осуществило поставку электроприводов с электронными блоками концевых выключателей на Смоленскую атомную станцию для системы пожаротушения в рамках продления срока эксплуатации энергоблока №3.

В их числе ЭП4П-Б-250-45-Э21-2-1111 с частотой вращения выходного вала 45 об/мин и крутящим моментом 250 Н/м, а также ЭП4П-В-630-45-Э21-2-1111 частотой вращения выходного вала 45 об/мин и крутящим моментом 630 Н/м в общем количестве 83 штук.

По договору поставки специалистами завода были проведены шефмонтажные работы по подключению и настройке электроприводов.

По материалам пресс-службы ЗАО «Тулаэлектропривод»



